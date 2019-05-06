Рязанцам с индивидуальным отоплением прислали счет за централизованное тепло

СЕГОДНЯ 10:08 2019-05-06T10:08:14+03:00

Причем деньги потребовали за отопление и в квартирах, и в местах общего пользования

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Скопинская прокуратура после обращения жителей проверила законность начисления платы за отопление, сообщает пресс-служба надзорного органа.

В феврале этого года жителям райцентра, в квартирах которых действует индивидуальное отопление, МУП «Скопинский расчетно-кассовый центр» прислал для счета-извещения для оплаты централизованного тепла. Причем деньги потребовали за отопление и в квартирах, и в местах общего пользования.

Теперь прокурор внес директору расчетно-кассового центра представление, в котором требует аннулировать начисленную плату за отопление. Представление находится на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU