Рязанцам с индивидуальным отоплением прислали счет за централизованное тепло
Причем деньги потребовали за отопление и в квартирах, и в местах общего пользования
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Скопинская прокуратура после обращения жителей проверила законность начисления платы за отопление, сообщает пресс-служба надзорного органа.
В феврале этого года жителям райцентра, в квартирах которых действует индивидуальное отопление, МУП «Скопинский расчетно-кассовый центр» прислал для счета-извещения для оплаты централизованного тепла. Причем деньги потребовали за отопление и в квартирах, и в местах общего пользования.
Теперь прокурор внес директору расчетно-кассового центра представление, в котором требует аннулировать начисленную плату за отопление. Представление находится на рассмотрении.
ИСТОЧНИК KP.RU