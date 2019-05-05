Молодой рязанец украл из дома пенсионерки металлическую кровать, чугунную печь и радиоприемник

СЕГОДНЯ 18:16 2019-05-05T20:17:54+03:00

Взломщик так и не смог воспользоваться этим незамысловатым кушем

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Сотрудники МО МВД России «Сараевский» задержали мужчину, подозреваемого в краже со взломом из дома 70-летней пенсионерки в деревне Обрезки Сапожковского района. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В полицию обратилась пожилая жительница поселка Сапожок и рассказала незамысловатую историю. Пока она была в гостях, ее дом в деревне Обрезки обокрали. Неизвестный, разбив окно, похитил радиоприемник, металлическую кровать и чугунную печь. Оперативники предположили, что взломщик попытается сбыть похищенное в один из пунктов приема вторсырья. Они их проверили и выяснили, что к краже причастен 24-летний житель поселка Сапожок, который уже задержан.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU