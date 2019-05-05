2019-05-05T16:56:05+03:00
Звезды

В Рязанском кремле прошел фестиваль колокольного звона

В нем приняли участие 25 звонарей со всего центра России
Иван АНТОНОВ
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Татьяна Буланова не только звонарь, но и иконописец. Фото: страница ВКонтакте.Татьяна Буланова не только звонарь, но и иконописец. Фото: страница ВКонтакте.
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Под патронажем митрополита Рязанского и Михайловского Марка 5 мая на территории Рязанского кремля состоялся очередной фестиваль колокольного звона. Именно на этом историческом месте он прошел во второй раз, а вообще фестиваль берет свое начало в 2014 году.

- Как таковой конкурсной программы здесь нет, победитель не определяется, - рассказала звонарь Николо-Ямского храма Рязани Татьяна Буланова. - В 2015 году умерла идейный вдохновитель и создатель рязанской школы колокольного звона Валентина Широкова, теперь фестиваль носит ее имя. На сей раз вся площадка между колокольней и Успенским собором заполнена людьми. Приехал и выступил известный на всю страну мастер колокольного звона Олег Метальников — уровень фестиваля высокий.

Остается добавить, что организатором фестиваля колокольного звона в Рязанском Кремле является наша коллега, журналист Вероника Шелякина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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