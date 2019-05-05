В рязанской глубинке сгорел пожилой мужчина

СЕГОДНЯ 12:05 2019-05-05T12:08:20+03:00

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4 мая в 13 часов 00 минут поступило сообщение о пожаре в селе Чермные Кадомского района. Так начинает рассказ о трагедии пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Загорелся деревянный жилой дом, покрытый шифером, размером 54 квадратных метра. Одновременно с ним огонь охватил две хозяйственные постройки. Для тушения пожара выехали 2 пожарных автомобиля, 5 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

Как нам подтвердили в пресс-службе ведомства, при пожаре есть пострадавший — огнеборцам не удалось спасти жизнь мужчины 1950 года рождения.

ИСТОЧНИК KP.RU