В Рязанской области пропал 63-летний мужчина
Где он, неизвестно с 22 апреля
Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В поселке Елатьма Касимовского района пропал 63-летний мужчина. Как сообщается в ориентировке, опубликованной рязанскими волонтерами поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», местонахождение Виталия Александровича Мамлычева остается неизвестным с 22 апреля.
Его приметы: рост - 160 сантиметров, плотное телосложение, седые волосы, серо-голубые глаза, носит усы и бороду.
С информацией, которая может помочь в поисках, просят обращаться по телефону 8(800)700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU