В Рязанской области пропал 63-летний мужчина

СЕГОДНЯ 17:42 2019-05-04T17:42:13+03:00

Где он, неизвестно с 22 апреля

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В поселке Елатьма Касимовского района пропал 63-летний мужчина. Как сообщается в ориентировке, опубликованной рязанскими волонтерами поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», местонахождение Виталия Александровича Мамлычева остается неизвестным с 22 апреля.

Его приметы: рост - 160 сантиметров, плотное телосложение, седые волосы, серо-голубые глаза, носит усы и бороду.

С информацией, которая может помочь в поисках, просят обращаться по телефону 8(800)700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU