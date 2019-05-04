Полицейские спасли жизни и здоровье четверым рязанцам

СЕГОДНЯ 11:27 2019-05-04T11:27:39+03:00

В отношении угрожавших им лиц возбуждены уголовные дела

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Пресс-служба УМВД по Рязанской области, сообщает, что за минувшие сутки сотрудники полиции четыре раза оперативно реагировали на бытовые конфликты, которые могли закончиться убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.

Так в Ряжском районе стражи правопорядка утихомирили 43-летнего жителя села Дегтяное, которые угрожал вилкой в доме 49-летней односельчанки. Конфликт произошел на бытовой почве.

В Скопине 30-летний житель райцентра угрожал монтировкой 23-летней девушке.

Еще два случай произошли в областном центре. На улице Островского полицейские утихомирили 38-летнего работника сетевого магазина, угрожавшего своей 32-летней сожительнице. На улице Качевской 29-летний ранее судимый мужчина «продемонстрировал» нож своему 34-летнему гостю.

Во всех четырех случаях возбуждены уголовные дела по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

ИСТОЧНИК KP.RU