Более 30 подстанций Рязанской области отремонтируют в 2019 году

СЕГОДНЯ 13:20 2019-05-03T16:53:14+03:00

Энергетики дождались весны и приступили к масштабной ремонтной кампании

Изменить размер текста: A A

В 2019 году в Рязанской области планируют отремонтировать оборудование 34 подстанций, сообщает пресс-служба Рязаньэнерго. В их число войдут и подстанции 110 кВ «Рязань», «Горроща» и «Ухолово».

Кроме того, энергетики отремонтируют 485 трансформаторных подстанций и 41 силовой трансформатор, более 3 тысяч километров линий электропередачи. Вдоль трасс воздушных ЛЭП расчистят более 1 250 гектаров просек.

«Весной, после завершения периода максимальных нагрузок в сетях, ремонтная кампания становится масштабной, и большая часть всех мероприятий приходится на апрель-сентябрь», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИСТОЧНИК KP.RU