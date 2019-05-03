Рязань не вошла в топ городов, где люди заинтересованы в создании бизнеса

СЕГОДНЯ 09:59 2019-05-03T10:01:15+03:00

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Специалисты Финансового университета при правительстве России оценили условия ведения бизнеса в средних и крупных городах страны. Согласно результатам исследований, Рязань не вошла в число городов, где «самая высокая доля граждан, заинтересованных в создании своего предприятия».

Кроме того, Рязань не входит и в список «Самая высокая доля полностью или в основном согласных с тем, что в их городе много возможностей для создания и развития бизнеса».

Единственным, чем может похвастать наш город, это количеством креативных людей. Рязань в данном рейтинге замыкает десятку после городов: Химки, Москва, Санкт-Петербург, Балашиха, Подольск, Сочи, Новороссийск, Севастополь и Мурманск.

В целом отношение населения к бизнесу и к условиям его ведения в Рязани выглядит следующим образом:

- доля тех, кто планирует в ближайшие год-два создать свой бизнес — 11%;

- доля тех, у кого уже есть собственный бизнес — 10%;

- доля полностью или в основном согласных с тем, что в Рязани много возможностей для создания и развития нового бизнеса — 37%;

- доля полностью или в основном согласных с тем, что рязанские власти создают хорошие условия для открытия и ведения бизнеса — 25%;

- доля тех, кто считает, что в Рязани много или скорее много людей, которых можно назвать изобретательными, креативными, нестандартными — 39%;

- доля полностью или в основном согласных с тем, что большинству людей в Рязани можно доверять — 51%.

Отмечается, что источником данных для расчетов в рамках этого исследования послужили результаты социологических опросов, проведенных в городах с населением более 250 тысяч человек зимой 2018 и весной 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU