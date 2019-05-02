Нетерпеливый водитель из Пензы устроил ДТП на рязанской дороге

СЕГОДНЯ 14:20 2019-05-02T14:20:03+03:00

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Утром в среду, 1 мая, в Рязанской области произошло ДТП. Авария случилась в 10.00 в Путятинском районе – на 307 километре федеральной трассы М-5 «Урал».

В первый день «длинных» выходных из-за большого потока машин около села Путятино образовалась большая пробка, сообщает издательство «Пресса».

Оказавшись в ней, житель Пензенской области решил воспользоваться встречной полосой и выехал на нее на своей Toyota Corolla. В итоге врезался во внедорожник Hover, мирно двигавшийся по своей полосе. За рулем второй иномарки, кстати, также был житель Пензенской области.

К счастью, никто из людей в аварии не пострадал. В отличие от автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU