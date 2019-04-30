В Рязанской области решили отремонтировать противорадиационное укрытие

СЕГОДНЯ 13:29 2019-04-30T13:29:33+03:00

Находится оно в подвале сельского техникума

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Кадомский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску заместителя прокурора Ермишинского района. Представитель надзорного органа требует от руководства Кадомского технологического техникума привести в порядок противорадиационное укрытие, сообщает пресс-служба суда.

Техникум находится в Ермиши. Сотрудники прокуратуры проверили здание и обнаружили, что помещение, расположенное в подвале, не соответствует законодательству о гражданской обороне – противорадиационное укрытие, находящееся здесь, нужно привести в соответствие с ним.

Суд иск удовлетворил, обязав руководство техникума выполнить требование в течение полугода.

ИСТОЧНИК KP.RU