2019-04-30T11:33:14+03:00
Происшествия

На Пасху в Клепиковском районе утонул дачник из Москвы

Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения трупа
Александр ЕФАНОВ
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Вечером 28 апреля на озере Белое вблизи деревни Ерохино Клепиковского района местные жители обнаружили тело 64-летнего мужчины. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном Следственном комитете.

— До получения результатов судебно-медицинской экспертизы, предварительная причина смерти мужчины – утопление в воде, — рассказывает старший следователь Касимовского МСО СУ СК России по Рязанской области Дмитрий Поздняков. — Во время осмотра тела никаких следов криминального характера не обнаружено. В настоящее время проводится доследственная проверка, после которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

Известно, что погибший был пенсионером и проживал в Москве. С наступлением весны он приезжал в Клепиковский район, где у него был дачный дом. По словам односельчан, мужчина вел уединенный образ жизни, не конфликтовал, поддерживал со всеми добрые отношения.

В тот самый воскресный день пенсионер надел болотный костюм и отправился на озеро. Его труп нашли спустя три часа недалеко от берега. Сейчас следователи устанавливают точную причину смерти погибшего, а также все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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