На Пасху в Клепиковском районе утонул дачник из Москвы
Вечером 28 апреля на озере Белое вблизи деревни Ерохино Клепиковского района местные жители обнаружили тело 64-летнего мужчины. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном Следственном комитете.
— До получения результатов судебно-медицинской экспертизы, предварительная причина смерти мужчины – утопление в воде, — рассказывает старший следователь Касимовского МСО СУ СК России по Рязанской области Дмитрий Поздняков. — Во время осмотра тела никаких следов криминального характера не обнаружено. В настоящее время проводится доследственная проверка, после которой будет принято соответствующее процессуальное решение.
Известно, что погибший был пенсионером и проживал в Москве. С наступлением весны он приезжал в Клепиковский район, где у него был дачный дом. По словам односельчан, мужчина вел уединенный образ жизни, не конфликтовал, поддерживал со всеми добрые отношения.
В тот самый воскресный день пенсионер надел болотный костюм и отправился на озеро. Его труп нашли спустя три часа недалеко от берега. Сейчас следователи устанавливают точную причину смерти погибшего, а также все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU