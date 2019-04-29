Ремонтируя ванную, рязанский мастер ограбил жильца

СЕГОДНЯ 15:03 2019-04-29T15:03:53+03:00

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Касимовский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Касимова 1983 года рождения. Л. обвинялся в краже, сообщает пресс-служба суда.

В декабре прошлого года мужчина ремонтировал ванную комнату в квартире райцентра. Утром, зная, что его никто не видит, мастер залез в комод, стоявший в прихожей, и нашел наручные часы хозяина – «CASIO» модель «G-SHOCK GST-B100P-1A».

– С похищенным имуществом Л. с места преступления скрылся и распорядился им по своему усмотрению, причинив потерпевшему значительный материальный ущерб, – к такому выводу пришел суд.

На заседании обвиняемый полностью признал свою вину и вернул часы владельцу.

Суд назначил ему наказание в виде 280 часов обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU