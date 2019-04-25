На улице Зубковой в Рязани произошло ограбление
Полицейские раскрыли ограбление 20-летнего парня на улице Зубковой в Рязани. Он обратился в дежурную часть, рассказав, что около полуночи незнакомец несколько раз ударил его, повалил на землю и отобрал наушники стоимостью 2000 рублей.
- Со слов пострадавшего удалось составить портрет нападавшего. Анализируя обстоятельства нападения и ухода налетчика с места преступления, полицейские предположили, что злоумышленник – местный житель, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.
Опросив жителей района, полицейские вышли на 25-летнего рязанца. На допросе парень сообщил, что был нетрезв и совершил преступление спонтанно. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».
ИСТОЧНИК KP.RU