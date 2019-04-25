На улице Зубковой в Рязани произошло ограбление

СЕГОДНЯ 13:05 2019-04-25T13:05:35+03:00

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Полицейские раскрыли ограбление 20-летнего парня на улице Зубковой в Рязани. Он обратился в дежурную часть, рассказав, что около полуночи незнакомец несколько раз ударил его, повалил на землю и отобрал наушники стоимостью 2000 рублей.

- Со слов пострадавшего удалось составить портрет нападавшего. Анализируя обстоятельства нападения и ухода налетчика с места преступления, полицейские предположили, что злоумышленник – местный житель, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Опросив жителей района, полицейские вышли на 25-летнего рязанца. На допросе парень сообщил, что был нетрезв и совершил преступление спонтанно. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU