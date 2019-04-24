Из всех банковских карт детские пособия рязанки смогут получать только на «МИР»

СЕГОДНЯ 17:17 2019-04-24T17:17:20+03:00

Без паники: другие варианты получения денег никто при этом не отменял

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11 апреля Правительства РФ приняло постановление, меняющее порядок выплат государственных детских пособий. По новым правилам, среди всех вариантов банковских карт пособия будут выплачивать только на карты платежной системы «МИР», сообщила пресс-служба Рязанского регионального отделения Фонда социального страхования РФ.

Речь идет и о пособиях женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, и обо всех других выплатах по материнству и детству: по беременности и родам, при рождении ребенка, по уходу за ребенком до 1,5 лет.

– Те, кто получает пособия с помощью других платежных систем, к примеру Visa и MasterCard, банки выдадут карты «МИР» когда закончится срок действия их нынешних карт – но не позднее 1 июля 2020 года. Специально для пособий оформлять новую карту не надо – просто дождитесь уведомления из банка, – говорится в сообщении ФСС.

При этом рязанцам напоминают, что выпуск и обслуживание карты «МИР» – бесплатны.

Что касается других способов получения пособий, то их никто не отменял: по-прежнему можно забирать деньги наличными или на банковский счет без карты.

Изменения вступят в силу с 1 мая этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU