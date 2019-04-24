Из всех банковских карт детские пособия рязанки смогут получать только на «МИР»
11 апреля Правительства РФ приняло постановление, меняющее порядок выплат государственных детских пособий. По новым правилам, среди всех вариантов банковских карт пособия будут выплачивать только на карты платежной системы «МИР», сообщила пресс-служба Рязанского регионального отделения Фонда социального страхования РФ.
Речь идет и о пособиях женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, и обо всех других выплатах по материнству и детству: по беременности и родам, при рождении ребенка, по уходу за ребенком до 1,5 лет.
– Те, кто получает пособия с помощью других платежных систем, к примеру Visa и MasterCard, банки выдадут карты «МИР» когда закончится срок действия их нынешних карт – но не позднее 1 июля 2020 года. Специально для пособий оформлять новую карту не надо – просто дождитесь уведомления из банка, – говорится в сообщении ФСС.
При этом рязанцам напоминают, что выпуск и обслуживание карты «МИР» – бесплатны.
Что касается других способов получения пособий, то их никто не отменял: по-прежнему можно забирать деньги наличными или на банковский счет без карты.
Изменения вступят в силу с 1 мая этого года.
ИСТОЧНИК KP.RU