В Рязани с Куйбышевского шоссе вывезли многие кубометры мусора

СЕГОДНЯ 10:55 2019-04-24T10:55:54+03:00

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На юго-восточной окраине Рязани несколко дней шла уборка прошлогодней листвы, веток и бытового мусора в зеленой зоне вдоль Куйбышевского шоссе. 23 апреля гора пластиковых мешков, в которые собрали отходы, была вывезена на городской полигон бытовых отходов.

Помимо уборки мусора, которая продолжалась вдоль автомагстрали, в этой лесополосе были спилены многолетние кустарники, выросшие за последние несколько лет на газоне возле остановки общественного транспорта «Рязцветмет». Рабочие упомянули, что 29 или 30 апреля зеленая зона в числе других парков и скверов Рязани может быть обработана от клещей.

Уборка вдоль Куйбышевского шоссе продолжаетсяФото: Владимир ФРОЛОВ

ИСТОЧНИК KP.RU