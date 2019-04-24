В Рязани с Куйбышевского шоссе вывезли многие кубометры мусора
На юго-восточной окраине Рязани несколко дней шла уборка прошлогодней листвы, веток и бытового мусора в зеленой зоне вдоль Куйбышевского шоссе. 23 апреля гора пластиковых мешков, в которые собрали отходы, была вывезена на городской полигон бытовых отходов.
Помимо уборки мусора, которая продолжалась вдоль автомагстрали, в этой лесополосе были спилены многолетние кустарники, выросшие за последние несколько лет на газоне возле остановки общественного транспорта «Рязцветмет». Рабочие упомянули, что 29 или 30 апреля зеленая зона в числе других парков и скверов Рязани может быть обработана от клещей.
Уборка вдоль Куйбышевского шоссе продолжаетсяФото: Владимир ФРОЛОВ
ИСТОЧНИК KP.RU