2019-04-24T10:35:23+03:00
Экономика

Кто из рязанцев может претендовать на льготную ипотеку

Правительство РФ внесло изменения в правила предоставления субсидий
Константин МОГИЛИН
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Директор ООО «Бизнес Cистемы» Сергей Перимбаев.Директор ООО «Бизнес Cистемы» Сергей Перимбаев.
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Ипотека под 6 % годовых уже сегодня стала реальностью, возможно, благодаря национальной стратегии, которую разработало государство в интересах повышения рождаемости. Специальная программа, по которой кредит на жилье можно взять по рекордно низкой ставке, предусматривает ряд условий. О них нам рассказал директор ООО «Бизнес Cистемы» Сергей Перимбаев:

- Суть постановления правительства РФ состоит в том, что семьи, в которых, начиная с 1 января 2018 года, появляется второй или последующий ребенок, получают право платить по ипотечному кредиту только 6% годовых. Воспользоваться снижением процентной ставки по ипотеке могут семьи, которые приобретают жилье на первичном рынке у застройщика по договору купли-продажи или долевого участия (кроме жителей Дальнего Востока).

- При этом главным условием выступает рождение второго или третьего ребенка в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года. Таким образом, семьи с детьми, рожденными до 2018 года, под действие новой программы не попадают, - объяснил Сергей Перимбаев.

Согласно разработанным правительством правилам и изменениям, внесенным в условия предоставления субсидий, круг участников программы немного расширился:

разрешили рефинансировать по программе семейной ипотеки ранее уже рефинансированные кредиты по обычным программам;

процентная ставка в 6 % будет действовать весь срок ипотеки.

В постановление также включены важные изменения:

теперь участвовать в семейной ипотеке и рефинансировать старую под 6% могут семьи с четвертым и последующим ребенком;

увеличивается срок участия в программе до 1 марта 2023 года для семей, у которых второй и последующий ребенок родится в период с 01.07.2022 по 31.12.2022;

вводится такое понятие, как «дополнительное соглашение о рефинансировании», которое позволяет банку снизить ставку по действующей ипотеке до 6%;

срок субсидирования увеличивается до 8 лет, если в период с января 2018 года по 31 декабря 2022 родятся двое и более детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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