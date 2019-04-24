Рязанцев приглашают на фестиваль «Красная горка»

СЕГОДНЯ 10:25 2019-04-24T10:25:12+03:00

Он пройдет на старинной спасской земле в начале мая

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II открытый ежегодный районный Пасхальный фестиваль «Красная горка» будет проходить в Спасске с 5 по 7 мая. Его проведение анонсирует сайт Рязанской епархии.

Впервые состоявшийся в прошлом году, он привлек большое внимание жителей не только Спасского, но и других районов, а также представителей областного центра. В этот раз программа будут короче, но насыщеннее. Фестиваль откроется 5 мая в 11 часов гуляниями, праздничным концертом, благотворительной выставкой-ярмаркой «Пасхальный сувенир», хороводами и, конечно, угощениями.

В этот же день все гости будут приглашены на открытие художественной выставки «Творение Божие – мир». Для участников разных возрастов будут работать мастер-классы.

В программе последующих фестивальных дней– показ мини-спектаклей, экскурсия по храмам Спасской земли, семинары и заключительный концерт.

ИСТОЧНИК KP.RU