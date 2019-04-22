Рязанца арестовали за фото со свастикой
Изображение размещено на странице, им же созданной
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Жителя Рязани подвергли административному аресту на 10 суток. А все потому что он, некто по фамилии Колышкин, признан виновным в публичной демонстрации нацистской символики.
Как рассказали в пресс-службе Советского районного суда, нарушитель создал и администрирует страницу во «ВКонтакте», где размещена фотография со свастикой. Названа она «Новые вершины. Новые стереотипы. Новые узники».
Решение вынесено 18 апреля – в день поступления материалов дела.
ИСТОЧНИК KP.RU