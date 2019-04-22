2019-04-22T14:59:11+03:00
Общество

Члены рязанского правительства вошли в жюри местной лиги КВН

И допустили к играм все заявившиеся команды
Мария БЛИНОВА
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19 апреля во Дворце молодежи стартовал 20 сезон официальной Рязанской лиги международного союза КВН. В жюри фестиваля, открывшего сезон, вошли представители правительства области: и.о. заместителя министра образования и молодежной политики Сергей Хлыстов и первый заместитель министра труда и социальной защиты населения Денис Боков, сообщает пресс-служба регионального кабмина.

Гостями игры стали дважды чемпионы Рязанской лиги команда КВН «За свой счет» из Череповца, участники высшей лиги сезона 2019 года – «Умные люди» из РВВДКУ, и «Громокошки» из Липецка. Всего же заявку на участие подали 9 команд. По итогам фестиваля жюри решило, что за победу в юбилейном сезоне будут бороться все заявившиеся команды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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