За сутки в Рязанской области произошел 21 техногенный пожар

СЕГОДНЯ 11:58 2019-04-22T11:58:12+03:00

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В Рязанской области продолжает складываться тяжелая пожароопасная обстановка. За минувший день (21 апреля) и ночь (22 апреля) в регионе зарегистрирован 21 техногенный пожар. По два случая зафиксированы в Александро-Невском, Михайловском, Путятинском, Рыбновском, Сасовском и Скопинском районах, по одному – в городах Касимов, Михайлов, Ряжск, Сасово, Скопин, Ермишинском, Рязанском и Сараевском районах.

К счастью, во всех этих многочисленных пожарах никто не погиб, два человека пострадали (они госпитализированы).

Кроме того, еще 164 раза пожарные выезжали на тушение возгораний сухой травы. Специалисты напоминают о недопустимости палов травы.

ИСТОЧНИК KP.RU