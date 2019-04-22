В среду в Рязанской области потеплеет до +22 градусов

СЕГОДНЯ 10:40 2019-04-22T10:40:13+03:00

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Специалисты регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды опубликовали предварительный прогноз на вторник и среду – 23 и 24 апреля.

По информации синоптиков, в оба эти дня ожидается переменная облачность. Осадков не будет. Ветер пока не изменится – дуть будет с северо-запада со скоростью 5-10 метров в секунду.

В ночь на 23 число по области 0…+5ºС, в ночь на 24 апреля +3…+8ºС.

Днем во вторник воздух прогреется до +19ºС, в среду синоптики обещают уже +17…+22ºС.

Кстати, самым теплым за все время наблюдений 24 апреля было в далеком 1950 году – тогда температура в тени превысила +27ºС.

ИСТОЧНИК KP.RU