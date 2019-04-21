В Рязани разыскивают мужчину
СУ СКР по Железнодоржному району города Рязани расследуется уголовное дело по факту безвестного исчезновения Макаренко Ильи Анатольевича 21 мая 1990 г.р.
Мужчина ушел из дома 19 февраля 2019 года и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Приметы Макаренко И.А.: на вид 30 лет, выше-среднего возраста., телосложение средней полноты, лицо по форме круглое, европейский тип лица, волосы на голове прямые, рыжие, стрижка короткая.Говорит глухим голосом, носит размер 44 обуви, при и этом ходит вразвалку, курит.
Был одет: бейсболка темно-синего цвета с логотипом фирмы «Nike», куртка утепленная оранжевого и синего цветов, темные спортивные штаны с логотипом фирмы «Nike».
ИСТОЧНИК KP.RU