В Рязани разыскивают мужчину

СЕГОДНЯ 11:28 2019-04-21T11:58:24+03:00

Он пропал более месяца назад

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СУ СКР по Железнодоржному району города Рязани расследуется уголовное дело по факту безвестного исчезновения Макаренко Ильи Анатольевича 21 мая 1990 г.р.

Мужчина ушел из дома 19 февраля 2019 года и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Приметы Макаренко И.А.: на вид 30 лет, выше-среднего возраста., телосложение средней полноты, лицо по форме круглое, европейский тип лица, волосы на голове прямые, рыжие, стрижка короткая.Говорит глухим голосом, носит размер 44 обуви, при и этом ходит вразвалку, курит.

Был одет: бейсболка темно-синего цвета с логотипом фирмы «Nike», куртка утепленная оранжевого и синего цветов, темные спортивные штаны с логотипом фирмы «Nike».

ИСТОЧНИК KP.RU