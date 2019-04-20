2019-04-20T16:00:56+03:00
Экономика

В Рязанской области готовят к работе новый картофелеперерабатывающий завод

Выпускать продукцию начнут уже из урожая этого года
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области.Фото: Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области.
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На уходящей неделе в селе Торбаево Касимовского района обсудили ввод в эксплуатацию завода – ООО «Касимовский картофель». В совещании приняли участие фермеры, выращивающие картофель, руководство предприятия, района и минсельхоза Рязанской области, сообщает пресс-служба министерства.

Завод будет производить картофель фри и сухое картофельное пюре. Производственные мощности предприятия – до 4 тысяч тонн сырья в месяц. Сейчас здесь отрабатывают технологию производства, разрабатывают линейку ассортимента, решают проблемы ее реализации, но главное – готовятся к переработке картофеля нового урожая.

Гендиректор Валентин Савинов рассказал о планах по развитию завода, и сообщил, какие сорта и характеристики клубней необходимы для этого производства.

Замминистра Олег Иванников в свою очередь отметил перспективы роста производства картофеля – с учетом появления на касимовской земле новых перерабатывающих мощностей.

С фермерами же обсудили вопросы ближайшего сотрудничества, то есть поставку и переработку сырья урожая уже этого года, плюс – работу в дальнейшем.

После участники совещания ознакомились с процессом переработки картофеля, побывали на картофелехранилище и складах готовой продукции. И попробовали сами, что можно делать из выращенного ими урожая.

Фото: Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области.

Фото: Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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