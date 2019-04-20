Рязанские сельчане на еду тратят меньше городских жителей
Рязаньстат опубликовал результаты обследования бюджетов домашних хозяйств региона в 2018 году. По информации ведомства, в течение года в исследовании постоянно принимали участие 505 домохозяйств, две трети из них расположены в городах и треть – в селах и деревнях Рязанской области.
Стоимость основных продуктов питания – в месяц на одно домохозяйство – сотрудники Рязаньстата оценили в 4790 рублей в городах и в 4650 рублей в селах.
Мяса горожане и сельчане едят примерно одинаково – чуть более 78 кг в год (на домохозяйство), сахара и яиц также уходит почти одинаково. Заметно больше сельчан горожане потребляют молочки (215 кг против 195 в год), зато в деревнях едят больше хлеба, картофеля и рыбы.
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ИСТОЧНИК KP.RU