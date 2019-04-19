2019-04-19T14:07:23+03:00
Общество

В рязанском селе почти за 2 бюджетных миллиона обустроят «святой источник»

Внутри предусмотрены: 2 купальни, 2 раздевалки, холл и терраса
Мария БЛИНОВА
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В селе Печерниковские Выселки Михайловского района собрались обустроить «святой источник «Гришава». Объявление об аукционе на выполнение работ администрация Красновского сельского поселения разместила на портале госзакупок.

Начальная (то есть максимальная) цена контракта более 1 770 000 рублей, выделят которые в рамках муниципальной программы «Поддержка местных инициатив».

Проект для церковной купели источника уже разработан. На площади в 10 соток поставят деревянное здание площадью 80 кв. метров, кровлю которого сделают из гибкой черепицы.

Отапливаться помещение не будет. Внутри предусмотрены: 2 купальни, 2 раздевалки, холл и терраса. Территорию вокруг огородят и озеленят.

Аукцион запланирован на начало мая. Завершить работы подрядчик должен будет спустя 1,5 месяца после подписания договора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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