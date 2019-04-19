В Рязанской области обнаружили фальшивые деньги

СЕГОДНЯ 11:31 2019-04-19T11:36:19+03:00

Лидируют 5-тысячные, но немало и более мелких купюр

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В I квартале этого года в банковском секторе региона обнаружили 49 фальшивых купюр, сообщает пресс-служба рязанского отделения Банка России. За январь-март 2018-го их было на 14 меньше.

Лидируют у фальшивомонетчиков 5-тысячные купюры – среди общего числа обнаруженных их 32. Еще 10 в 1000 и пять номиналом в 2000 рублей.

Помимо поддельных рублей нашли и фальшивые доллары США – по одной банкноте в 50 и 100 долларов.

– Подлинность банкноты нужно проверять до того, как положить ее в кошелек, – говорится в сообщении. – Банк России рекомендует оценить не менее трех защитных признаков: на просвет, под углом и тактильно. Если остались сомнения, для проверки можно обратиться в любой банк.

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ИСТОЧНИК KP.RU