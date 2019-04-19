В Рязани москвичка на иномарке сбила 68-летнюю женщину

СЕГОДНЯ 11:15 2019-04-19T11:15:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 18 апреля, около полудня в Рязани напротив д.56 на улице Октябрьской сбили пешехода, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

55-летняя жительница Московской области на «ССАНГ ЕНГ АСТУОN» ехала с Путепровода в сторону улицы Бронной и сбила 68-летнюю женщину – по предварительной информации, она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате пешеход получила травмы, медики оказали ей помощь, госпитализации не потребовалось.

За прошедшие сутки на дорогах области зарегистрировано еще два ДТП, в которых четыре человека получили травмы. Помимо этого случилось 32 аварии, в которых пострадали только машины. Инспекторы выявили одного пьяного водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU