2019-04-19T11:15:00+03:00
Происшествия

В Рязани москвичка на иномарке сбила 68-летнюю женщину

Пенсионерка получила травмы
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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В четверг, 18 апреля, около полудня в Рязани напротив д.56 на улице Октябрьской сбили пешехода, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

55-летняя жительница Московской области на «ССАНГ ЕНГ АСТУОN» ехала с Путепровода в сторону улицы Бронной и сбила 68-летнюю женщину – по предварительной информации, она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате пешеход получила травмы, медики оказали ей помощь, госпитализации не потребовалось.

За прошедшие сутки на дорогах области зарегистрировано еще два ДТП, в которых четыре человека получили травмы. Помимо этого случилось 32 аварии, в которых пострадали только машины. Инспекторы выявили одного пьяного водителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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