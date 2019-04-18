2019-04-18T18:08:32+03:00
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В Рязанской области повысят плату за техосмотр

Изменения различаются в зависимости от категории
Антон КОНОВАЛОВ
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В Рязанской области может повыситься предельный размер платы за технический осмотр транспортных средств. Проект постановления появился на сайте регионального правительства.

Прежние расценки устанавливались документом 2011 года. Теперь, например, владельцы транспортных средств категории М1 (не более 8 сидячих мест для пассажиров) будут платить 460 рублей вместо 400. Ощутимее подорожает техосмотр для автобусов, относящихся к категориям М2 и М3 – до 904 и 1103 рублей соответственно.

Кроме того, к 9 прежним добавляется еще 25 категорий, включая специальные ТС оперативных служб, ТС для перевозки опасных грузов и городской наземный электрический транспорт.

КОНКРЕТНО

Предельные размеры платы за проведение технического осмотра ТС (проект):

- М1 (для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения) – 460 руб.;

- М2(…более восьми мест для сидения, максимальная масса - не более 5 тонн) – 904 руб.;

- М3 (…более восьми мест для сидения, максимальная масса – более 5 тонн) – 1103 руб.;

- N1 (для перевозки грузов, максимальная масса - не более 3,5 тонн) – 490 руб.;

- N2 (для перевозки грузов, максимальная масса - свыше 3,5 тонн, но не более 12 тонн) – 965 руб.;

- N3 (для перевозки грузов, максимальная масса - более 12 тонн) – 1042 руб.;

- O 1,2(прицепы, максимальная масса - не более 3,5 тонн) – 383 руб.;

- O 3,4 (прицепы, максимальная масса - свыше 3,5 тонн) – 674 руб.;

- L (мототранспортные средства) – 153 руб.;

ИСТОЧНИК KP.RU

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