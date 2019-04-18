2019-04-18T16:53:34+03:00
Общество

В центре Рязани организуют Пасхальную ярмарку

Она будет работать два дня
Антон КОНОВАЛОВ
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25 и 26 апреля в Рязани состоится Пасхальная ярмарка. Организуют ее перед Муниципальным культурным центром на площади Победы, сообщает пресс-служба администрации Рязани.

Планируется, что на ярмарке свою продукцию представят более 20 предприятий торговли, общественного питания, индивидуальных предпринимателей. Прежде всего, это выпечка, творог, молоко, сыры, куриные яйца и другие традиционные товары к предстоящему православному празднику.

Время работы ярмарки – с 9.00 до 18.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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