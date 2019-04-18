2019-04-18T16:34:51+03:00
Общество

На въезде в Рязанский район установят знак за 800 тысяч

Объект должен появиться со стороны Захарова – в пределах Высоковского сельского поселения
Мария БЛИНОВА
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Рядом с трассой Калуга-Тула-Михайлов-Рязань в ближайшие месяцы появится объемный въездной знак «Рязанский район». Соответствующая заявка на выполнение работ размещена 18 апреля на сайте госзакупок.

Объект должны установить на границе Рязанского и Захаровского районов – по правой стороне дороги, если двигаться со стороны Захарова. Организует и контролирует закупку и работы администрация Высоковского сельского поселения.

Начальная, то есть максимальная цена контракта 806 тысяч рублей. Из них более 130 тысяч – расходы на оплату НДС.

Из общей стоимости въездного знака порядка 600 тысяч оплатит областной бюджет, около 120 тысяч районный, еще более 80 тысяч это «добровольные пожертвования граждан».

Среди требований к объекту: стойкость к морозам, дождям и солнечным лучам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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