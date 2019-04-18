В августе театры из Европы и стран СНГ покажут в Рязани свои спектакли
Грядущим летом театры из Европы и стран СНГ привезут в Рязань свои постановки. Напомним, гости прибудут в августе – с 14 по 18 число пройдет II Международный форум древних городов, который в этот раз будет посвящен театральному искусству.
– Специалисты из разных городов мира обсудят организацию общения представителей театрального сообщества, развитие партнерских отношений, реализацию совместных проектов, – говорится в сообщении областного министерства культуры и туризма.
Рязанцы же смогут, не выезжая из родного города, увидеть постановки целого ряда зарубежных театров, которые представят:
– Пловдивский государственный театр кукол из Болгарии – спектакль «ВГРАЖДАНЕ»;
– Уличный театр Zero en conducta из испанской Барселоны – «Allegro Ma Non Troppo» («Быстро, но не слишком»);
– Белорусский государственный академический театр юного зрителя – «Белорусские водевили» по пьесам «Михалка» Братьев Далецких и «Микитов лапоть» Михася Чарота;
– Ереванский Государственный Русский Драматический Театр имени К. Станиславского – спектакль «Ромео и Джульетта»;
– Театр «Скала» из Ларнаки (Кипр) – постановку по пьесе Людмилы Разумовской «Дорогая Елена Сергеевна» о жизненных ценностях и конфликте поколений.
Спектакли пройдут на разных площадках города.
ИСТОЧНИК KP.RU