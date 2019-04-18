В августе театры из Европы и стран СНГ покажут в Рязани свои спектакли

СЕГОДНЯ 15:05 2019-04-18T15:05:47+03:00

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Грядущим летом театры из Европы и стран СНГ привезут в Рязань свои постановки. Напомним, гости прибудут в августе – с 14 по 18 число пройдет II Международный форум древних городов, который в этот раз будет посвящен театральному искусству.

– Специалисты из разных городов мира обсудят организацию общения представителей театрального сообщества, развитие партнерских отношений, реализацию совместных проектов, – говорится в сообщении областного министерства культуры и туризма.

Рязанцы же смогут, не выезжая из родного города, увидеть постановки целого ряда зарубежных театров, которые представят:

– Пловдивский государственный театр кукол из Болгарии – спектакль «ВГРАЖДАНЕ»;

– Уличный театр Zero en conducta из испанской Барселоны – «Allegro Ma Non Troppo» («Быстро, но не слишком»);

– Белорусский государственный академический театр юного зрителя – «Белорусские водевили» по пьесам «Михалка» Братьев Далецких и «Микитов лапоть» Михася Чарота;

– Ереванский Государственный Русский Драматический Театр имени К. Станиславского – спектакль «Ромео и Джульетта»;

– Театр «Скала» из Ларнаки (Кипр) – постановку по пьесе Людмилы Разумовской «Дорогая Елена Сергеевна» о жизненных ценностях и конфликте поколений.

Спектакли пройдут на разных площадках города.

ИСТОЧНИК KP.RU