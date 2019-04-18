Еще на одном рязанском заводе задержали зарплату – долг больше миллиона

СЕГОДНЯ 12:56 2019-04-18T12:56:19+03:00

Без денег сидели почти сто рабочих

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На Скопинском заводе горно-шахтного оборудования не заплатили зарплату за январь 2019 года. Почти сотне сотрудников в сумме задолжали более 1,2 млн рублей, сообщает пресс-служба Прокуратуры Рязанской области.

– В отношении генерального директора межрайонный прокурор возбудил дело об административном правонарушении, – говорится в сообщении надзорного органа.

Позже руководителя завода оштрафовали, а заодно внесли представление – долг погасить. Сейчас зарплату выплатили полностью. Одного сотрудника привлекли к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU