Еще на одном рязанском заводе задержали зарплату – долг больше миллиона
Без денег сидели почти сто рабочих
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На Скопинском заводе горно-шахтного оборудования не заплатили зарплату за январь 2019 года. Почти сотне сотрудников в сумме задолжали более 1,2 млн рублей, сообщает пресс-служба Прокуратуры Рязанской области.
– В отношении генерального директора межрайонный прокурор возбудил дело об административном правонарушении, – говорится в сообщении надзорного органа.
Позже руководителя завода оштрафовали, а заодно внесли представление – долг погасить. Сейчас зарплату выплатили полностью. Одного сотрудника привлекли к дисциплинарной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU