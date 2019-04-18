Директор ЖФК «Рязань-ВДВ»: приоритетная задача клуба в этом году - чемпионство

СЕГОДНЯ 11:33 2019-04-18T11:33:35+03:00

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Наряду с чемпионством руководитель клуба другой важнейшей задачей видит привлечение в команду мастеров своих воспитанников. Об этом директор спортклуба заявил в интервью своей пресс-службе:

- Мы входим в новый сезон в качестве действующего чемпиона страны. Естественно, одна из главных задач - подтверждение столь высокого статуса. При этом игровой опыт должны получать юные воспитанницы рязанского футбола, чтобы подрастающее поколение видело – возможность попасть в команду мастеров вполне реальна и есть у каждого.

Напомним, что в первой игре Чемпионата России по футболу среди женских команд Высшего дивизиона коллектив «Рязани-ВДВ» одержал убедительную победу. Участием в матче отметились три воспитанницы рязанского футбола. Нападающая Елизавета Лазарева вышла на поле в стартовом составе, помогла команде забить первый гол, а также создала ряд опасных моментов у чужих ворот. Елизавета отыграла 84 минуты, после чего ее сменила Елена Зубкова, ранее выступавшая за молодежный состав, и по итогам предсезонных сборов заслужившая право попасть в заявку основной команды. Также в матче сыграла Анастасия Фетисова, которая вместе с Елизаветой Лазаревой регулярно выступает за молодежную сборную страны.

ИСТОЧНИК KP.RU