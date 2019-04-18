Рязанец несколько часов откапывал провалившегося бездомного щенка

СЕГОДНЯ 10:38 2019-04-18T11:02:44+03:00

Малыш забрел на свалку стройматериалов и попал в ловушку

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В Пронском районе прошла операция по спасению бездомного щенка, только вот провел ее местный житель в одиночку, сообщает издательство «Пресса».

Утром 17 апреля обитатель Новомичуринска Виктор Мамаев приехал на дачу. В этом товариществе живут три полудиких щенка – в руки людям они не даются, но встречают и провожают всех дачников. На этот раз щенят оказалось двое.

Третье го мужчина не увидел, а услышал – щенок сдавленно стонал из-под груды арматуры. Ей здесь «украшен» весь берег водохранилища. Малыш каким-то образом попал под свалку строительных отходов, и его засыпало землей.

Дачник позвонил в единую районную диспетчерскую службу по номеру «112». Однако в ответ услышал, что спасателей ждать не стоит. В горадминистрации помощь пообещали, но не раньше следующего утра.

Забросив свои дачные дела, Виктор Андреевич начал копать сам. Делать это нужно было предельно аккуратно, иначе проваливающиеся в расщелины части арматуры и земля завалят щенка окончательно.

Работать пришлось 4 часа, но… откопал! Соседи по даче поздравляли, называли «человечищем» и жали руку. Когда дело уже сделано, отчего не похвалить героя?

Спасенный щенок тем временем наверстывал упущенное: людей он по-прежнему сторонится, но от предложенного завтрака, ставшего обедом, не отказался.

Фото: Издательство «Пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU