Жители рязанского переулка решительно настроены не пускать чужаков

17 Апр 23:05 2019-04-17T23:05:52+03:00

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7-й Полевой переулок в Рязани тянется вдоль берега реки Лыбедь, рядом с улицей Полевой. В этом углу между автодорожным техникумом и железной дорогой обычно мало посторонних прохожих, но некоторое время назад чужаки стали появляться столь часто, что теперь местные жители настроены подозрительно.

Всех незнакомых голос из-за ограды может предупредить, чтобы «землю напротив наших домов не рыли» и что «для всех шатающихся бездельников работает подключенная видеокамера». О том же сообщают и вывешенные вдоль переулка объявления.

ИСТОЧНИК KP.RU