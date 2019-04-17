Жители рязанского переулка решительно настроены не пускать чужаков
Для «шатающихся бездельников» на берегу реки Лыбедь вывешивают объявления и подключают видеокамеры
Образец объявления из 7-го Полевого переулкаФото: Владимир ФРОЛОВ
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7-й Полевой переулок в Рязани тянется вдоль берега реки Лыбедь, рядом с улицей Полевой. В этом углу между автодорожным техникумом и железной дорогой обычно мало посторонних прохожих, но некоторое время назад чужаки стали появляться столь часто, что теперь местные жители настроены подозрительно.
Всех незнакомых голос из-за ограды может предупредить, чтобы «землю напротив наших домов не рыли» и что «для всех шатающихся бездельников работает подключенная видеокамера». О том же сообщают и вывешенные вдоль переулка объявления.
ИСТОЧНИК KP.RU