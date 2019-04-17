Зеленую зону у Московского шоссе в Рязани признают городским лесом
Комитет по градостроительной деятельности и землепользованию Рязанской городской Думы 17 апреля рассмотрел вопрос об изменении статуса зеленой зоны, протянувшейся на 21,5 гектара вдоль Московского шоссе между Троицким монастырем и мостом через Трубеж (Павловку).
Депутаты выступают за то, чтобы перевести эту землю из зоны «прочих обслуживающих и деловых объектов и зоны городских парков, скверов, бульваров» в зону «лесопарков, городских лесов, зон отдыха». Это позволит добавить лишние территории в «зеленый пояс», окружающий город.
Участок в будущем должна пересечь дорога, соединяющая Московское шоссе с Северным обходом у поселка Борки, но она должна будет пройти по эстакаде над лесом.
Градостроительный комитет поддержал предложенные изменения, теперь решение должна будет принять городская Дума в целом.
ИСТОЧНИК KP.RU