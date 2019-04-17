Зеленую зону у Московского шоссе в Рязани признают городским лесом

СЕГОДНЯ 20:47 2019-04-17T20:47:22+03:00

Комитет гордумы поддержал предложение и вынес этот вопрос на рассмотрение всех депутатов

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Комитет по градостроительной деятельности и землепользованию Рязанской городской Думы 17 апреля рассмотрел вопрос об изменении статуса зеленой зоны, протянувшейся на 21,5 гектара вдоль Московского шоссе между Троицким монастырем и мостом через Трубеж (Павловку).

Депутаты выступают за то, чтобы перевести эту землю из зоны «прочих обслуживающих и деловых объектов и зоны городских парков, скверов, бульваров» в зону «лесопарков, городских лесов, зон отдыха». Это позволит добавить лишние территории в «зеленый пояс», окружающий город.

Участок в будущем должна пересечь дорога, соединяющая Московское шоссе с Северным обходом у поселка Борки, но она должна будет пройти по эстакаде над лесом.

Градостроительный комитет поддержал предложенные изменения, теперь решение должна будет принять городская Дума в целом.

ИСТОЧНИК KP.RU