2019-04-17T20:47:22+03:00
Общество

Зеленую зону у Московского шоссе в Рязани признают городским лесом

Комитет гордумы поддержал предложение и вынес этот вопрос на рассмотрение всех депутатов
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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21,5 гектара зеленых насаждений тянутся вдоль шоссе напротив ТЦ «Премьер»21,5 гектара зеленых насаждений тянутся вдоль шоссе напротив ТЦ «Премьер»Фото: Владимир ФРОЛОВ
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Комитет по градостроительной деятельности и землепользованию Рязанской городской Думы 17 апреля рассмотрел вопрос об изменении статуса зеленой зоны, протянувшейся на 21,5 гектара вдоль Московского шоссе между Троицким монастырем и мостом через Трубеж (Павловку).

Депутаты выступают за то, чтобы перевести эту землю из зоны «прочих обслуживающих и деловых объектов и зоны городских парков, скверов, бульваров» в зону «лесопарков, городских лесов, зон отдыха». Это позволит добавить лишние территории в «зеленый пояс», окружающий город.

Участок в будущем должна пересечь дорога, соединяющая Московское шоссе с Северным обходом у поселка Борки, но она должна будет пройти по эстакаде над лесом.

Градостроительный комитет поддержал предложенные изменения, теперь решение должна будет принять городская Дума в целом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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