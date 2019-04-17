В Рязани на улице Станкозаводской потушен пожар
Происшествию был присвоен повышенный уровень сложности, от огня пострадал производственный цех
На фото пресс-службы управления МЧС по Рязанской области: пожарные на объекте
Изменить размер текста:
17 апреля около 13:40 в противопожарную службу поступило сообщение о возгорании в поселен Приокский. Горело производственное помещение на улице Станкозаводской. Приехав на место, огнеборцы присвоили просшествию повышенный уровень сложности и вызвали подмогу. В итоге перед горевшим производственным цехом собралось 6 пожарных расчетов. По предварительной информации, повреждена кровля и часть цеха размером около 100 кв. м. Пострадавших людей нет.
ИСТОЧНИК KP.RU