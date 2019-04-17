2019-04-17T19:38:19+03:00
Происшествия

В Рязани на улице Станкозаводской потушен пожар

Происшествию был присвоен повышенный уровень сложности, от огня пострадал производственный цех
Сергей ЮРЧЕНКО
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На фото пресс-службы управления МЧС по Рязанской области: пожарные на объектеНа фото пресс-службы управления МЧС по Рязанской области: пожарные на объекте
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17 апреля около 13:40 в противопожарную службу поступило сообщение о возгорании в поселен Приокский. Горело производственное помещение на улице Станкозаводской. Приехав на место, огнеборцы присвоили просшествию повышенный уровень сложности и вызвали подмогу. В итоге перед горевшим производственным цехом собралось 6 пожарных расчетов. По предварительной информации, повреждена кровля и часть цеха размером около 100 кв. м. Пострадавших людей нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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