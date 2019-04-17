В Рязани школьница упала в вырытую на тротуаре яму
Следственный комитет РФ по Рязанской области организовал доследственную проверку по факту падения девочки в неогороженную и неосвещенную яму около дома №3 по улице Либкнехта (Рязань). Инцидент произошел во вторник вечером, 16 апреля, примерно в 21.20. Глубина ямы, располагавшейся прямо на тротуаре, составила около двух метров. При падении девочка получила травмы – у нее опухло лицо и нога.
Как заявили в СКР, в рамках проверки установят все обстоятельства произошедшего и выявят круг виновных лиц.
Вместе с тем, в социальных сетях пострадавшая сторона пожаловалась на равнодушие к проблеме со стороны полицейских и дежурного врача травмпункта ОДКБ.
ИСТОЧНИК KP.RU
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