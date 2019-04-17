Дороги Рязани начали ремонтировать патчером

СЕГОДНЯ 11:29 2019-04-17T11:29:15+03:00

Это специальный агрегат для ямочного ремонта – действует почти самостоятельно

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В Рязани продолжается весенний месячник по благоустройству, сообщает пресс-служба горадминистрации. В облцентре очищают от мусора дворы, улицы и скверы, убирают несанкционированные свалки – 16 таких уже ликвидировали.

С середины апреля в городе начали латать проезжую часть. Для этого используют патчер – специальный ремонтер, предназначенный для ямочного ремонта дорог струйно-инъекционным методом. Сейчас он работает на участке от улицы Черновицкой до Новорязанской ТЭЦ.

Агрегат, прикрепленный к КамАЗу, очищает ямы и после этого мощной струей под давлением заполняет их битумом. Затем происходит засыпка щебнем. Технология позволяет серьезно увеличить производительность труда и проводить работы без перекрытия движения.

ИСТОЧНИК KP.RU