2019-04-17T10:04:09+03:00
Происшествия

Руководитель рязанского завода стройматериалов задолжал зарплату на 800 тысяч

Теперь заплатит еще и штраф
Мария БЛИНОВА
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Свыше 2 месяцев на Скопинском комбинате строительных материалов сотрудникам не выплачивали зарплату, сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Здесь производят силикатный кирпич и перерабатывают минеральный порошок. Без зарплаты же сидели 14 рабочих, которые в общей сложности не получили свои законные 809 тысяч рублей.

Проверкой на предприятии занималась прокуратура, которая пришла к выводу, что директор ООО не выплачивал деньги «из корыстной заинтересованности».

– В ходе расследования уголовного дела подозреваемый признал вину в совершении преступления и возместил потерпевшим ущерб, причиненный преступлением, – сообщили в надзорном органе.

Поскольку деньги выплачены, уголовное дело решено прекратить. Директор же теперь заплатит еще и штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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