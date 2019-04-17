Руководитель рязанского завода стройматериалов задолжал зарплату на 800 тысяч
Свыше 2 месяцев на Скопинском комбинате строительных материалов сотрудникам не выплачивали зарплату, сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.
Здесь производят силикатный кирпич и перерабатывают минеральный порошок. Без зарплаты же сидели 14 рабочих, которые в общей сложности не получили свои законные 809 тысяч рублей.
Проверкой на предприятии занималась прокуратура, которая пришла к выводу, что директор ООО не выплачивал деньги «из корыстной заинтересованности».
– В ходе расследования уголовного дела подозреваемый признал вину в совершении преступления и возместил потерпевшим ущерб, причиненный преступлением, – сообщили в надзорном органе.
Поскольку деньги выплачены, уголовное дело решено прекратить. Директор же теперь заплатит еще и штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU