2019-04-17T09:43:37+03:00
Происшествия

Двое рязанцев, сломав челюсть приятелю, заставили его снять с карты 15 тысяч рублей

Суд признал их виновными в вымогательстве и приговорил к реальному лишению свободы
Александр РАДЫГИН
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Пока приговор не вступит в законную силу, шиловские вымогатели будут находиться в СИЗО.Пока приговор не вступит в законную силу, шиловские вымогатели будут находиться в СИЗО.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Шиловский районный суд рассмотрел уголовное дело по обвинению ранее судимых жителей райцентра, обвиняемых в вымогательстве с применением насилия, сообщает пресс-служба райсуда.

Установлено, что в октябре 2018 года подсудимые, зная о наличии банковской карты у потерпевшего, потребовали от него передать им 15 тысяч рублей под предлогом вымышленного долга перед ними. Когда мужчина отказал им, то приятели избили его, сломав нижнюю челюсть. После побоев они все вместе пришли к банкомату, и владелец карты снял требуемую сумму.

На основании имеющихся доказательств суд признал подсудимых виновными и назначил каждому наказание в виде лишения свободы сроком 3 года.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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