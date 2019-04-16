2019-04-16T16:15:50+03:00
Происшествия

На пожаре в Рязанской области погиб дачник из Москвы

ЧП произошло в Клепиковском районе
Роман ДОРОФЕЕВ
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Около шести часов утра во вторник, 16 апреля, на пульт Единой службы спасения поступил звонок от местных жителей о пожаре в деревне Лаптево Клепиковского района. На борьбу с огнем выехали два спецатомобиля спасательно-пожарной части №26 (Спас-Клепики) и одна цистерна отдельного поста в селе Криуше. К 7.00 пожар удалось локализовать.

При разборе завалов огнеборцы обнаружили труп хозяина дачи. Издательство «Пресса» сообщает, что личность его известна – это житель Москвы 1938 года рождения.

В настоящее время специалисты выясняют причины возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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