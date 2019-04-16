2019-04-16T13:52:08+03:00
Здоровье

В Рязани больных детей учат глотать с помощью гастростомы

В планах медиков установить в этом году гастростому 20 пациентам
Александр РАДЫГИН
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Рязанские врачи помогают детям, которые не умеют глотать, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

По данным ведомства, чаще всего операция по установке гастростомы требуется детям, которых нельзя вылечить: ДЦП и другие поражения нервной системы, а также травмы и онкология лишают возможности глотать. Уход за таким ребенком становится тяжелым испытанием для близких. Эндоскопическая гастростома помогает полноценно кормить пациента, это трубка, которая соединяет полость желудка с ротовой полостью.

— Самое распространенное решение для кормления детей без глотательного рефлекса - это зонд, — рассказывает врач-хирург детского хирургического отделения Илья Ларькин. — Его проводят через носовой ход, но если использовать его долго, возникают воспаления придаточных пазух, ротоглотки и пищевода. Эндоскопическая гастростома исключает развитие этих осложнений. А выполнить ее можно без глубокой анестезии и даже у постели больного.

Проводить перкутанную эндоскопическую гастростомию врачи научились в 90-х годах. Но широко внедрить их для пациентов в нашей стране получилось лишь в нескольких регионах. Специалисты ожидают, что в Рязанской области в 2019 году установят гастростому 20 пациентам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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