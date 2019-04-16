2019-04-16T10:58:33+03:00
Происшествия

В Рязани сбили пожилого велосипедиста

Мужчина не разъехался с Renault Logan
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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15 апреля на улице Зубковой в Рязани произошло ДТП с велосипедистом, сообщает региональное Управление ГИБДД. Авария случилась около половины десятого вечера напротив д.1А.

67-летний мужчина ехал на велосипеде со стороны проезда Яблочкова и при перестроении врезался в попутный Renault Logan. В результате пенсионер получил травмы – врачи оказали ему помощь, но госпитализации не потребовалось.

Кроме этого в регионе за минувшие сутки зарегистрировано еще 4 ДТП, в которых 8 человек получили травмы. В 29 авариях пострадали лишь автомобили. Инспекторы за сутки поймали 6 пьяных водителей.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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