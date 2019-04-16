Ночью из-за выезда на встречку на рязанской дороге погибли два человека

СЕГОДНЯ 10:03 2019-04-16T10:29:47+03:00

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16 апреля в 00.40 в Шиловском районе на 270 км дороги М5 «Урал» произошло ДТП с участием четырех автомобилей, сообщает пресс-служба рязанской Госавтоинспекции.

ВАЗ-2110 ехал в сторону Москвы. По предварительной информации 48-летний водитель из Чувашии превысил скорость и выехал на встречку, где влетел в Lada Largus. После чего поочередно столкнулись Lada Largus с минивеном Mazda, а последний – с BMW.

Водитель и 40-летний пассажир ВАЗ-2110 погибли на месте. Еще один пассажир этого авто, водитель и четыре пассажира минивена госпитализированы с травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU