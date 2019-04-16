В Рязани зарегистрировано два случая присасывания клещей

СЕГОДНЯ 09:47 2019-04-16T09:47:20+03:00

Еще несколько – по области

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Региональное Управление Роспотребнадзора ведет мониторинг за инфекциями, передающимися клещами, с середины марта, сообщает пресс-служба ведомства. С тех пор и вплоть до 15 апреля зарегистрировано 5 случаев присасывания: два в Рязани и по одному в Скописком, Спасском и Рыбновском районах.

Специалисты напоминают, что при присасывании клеща нужно как можно быстрее обратиться к медикам – чтобы удались его и выбрать дальнейшую тактику лечения.

На инфекции извлеченных клещей проверяют в двух лабораториях:

– на улице Островского, д.51а (понедельник - пятница с 9.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 13.30), в выходные и праздники – с 9.00 до 13.00);

– на улице Промышленной, д.25 (понедельник - суббота с 8.00 до 17.00 часов, воскресенье и праздник – с 8.00 до 15.00).

ИСТОЧНИК KP.RU