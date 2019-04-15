По дороге из Рязани перевернулся экскурсионный автобус с детьми
Экскурсионный автобус из Рязани попал в ДТП в Тульской области. Об этом сообщают наши коллеги из «КП-Тула».
По предварительным данным, примерно в 21:35 на трассе Калуга — Тула — Михайлов — Рязань недалеко от села Волынцево автобус с регистрационными знаками Орловского региона вылетел в кювет и перевернулся на бок.
Фото: УМВД России по Тульской области.
Известно, что экскурсионный автобус направлялся из Рязани в Орел. В момент аварии в салоне находились около 40 детей, два водителя и пять взрослых-сопровождающих.
На данный момент известно, что медицинская помощь понадобилась одной женщине. Никто из детей не пострадал.
Полиция устанавливает все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU