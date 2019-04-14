2019-04-14T12:34:49+03:00
Общество

В 77 селениях Рязанской области проведут высокоскоростной интернет

В регионе продолжают устранять цифровое неравенство
Александр РАДЫГИН
Поделиться:
Более 70 сел и деревень Рязанской области подключат к интернету.Более 70 сел и деревень Рязанской области подключат к интернету.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

В 2019 году Ростелеком планирует установить точки беспроводного высокоскоростного интернета в 77 населенных пунктах Рязанской области, сообщает региональное министерство экономического развития. Сделано это будет в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства». В каждом селе установят точку беспроводного доступа к интернету (столб высотой 10 метров с Wi-Fi оборудованием).

Отмечается, что проект охватывает 232 населенных пункта с числом жителей от 250 до 500 человек. В настоящее время на территории региона проект реализован в 57 селениях. Точки доступа установлены, как правило, в непосредственной близости от администраций поселений. Жители рязанской глубинки получили бесплатный доступ к сайтам органов государственной власти, порталу государственных и муниципальных услуг, различным интернет-сервисам.

Срок завершения проекта − 2024 год.

СПРАВКА «КП»

В число 77 населенных пунктов, где проведут высокоскоростной интернет, войдут селения Шиловского, Шацкого, Ухоловского, Старожиловского, Спасского, Скопинского, Сасовского, Сараевского, Рязанского, Рыбновского, Путятинского, Пронского, Пителинского, Кораблинского, Клепиковского, Касимовского, Захаровского районов. Подробности>>>

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ушел из жизни рязанский футбольный тренер Игорь Тарасов
В Рязани на ярмарке у продавца украли сумку с дневной выручкой
На трассе в Рязанском районе избили велосипедиста
Скончался ведущий преподаватель Рязанского музыкального колледжа Александр Надейкин
ФК «Рязань» одержал первую официальную победу в 2019 году
В рязанском райцентре Путятино на пожаре погиб человек
Рязанские пожарные обнаружили труп человека в сгоревшем доме
В Рязани в поселке Приокский после ДТП одна из машин вылетела на тротуар
На пожаре на улице Ломоносова в Рязани погиб мужчина
Районный суд Рязани признал увольнение Бурцева законным
Рязанское УМВД подтвердило, что сообщения о минировании поступали
В Рязани эвакуируют администрацию города
С помощью приставов газовики взыскали с рязанцев еще 18 миллионов
На месяц в Рязани изменится схема движения маршрутки №41