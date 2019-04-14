В 77 селениях Рязанской области проведут высокоскоростной интернет

СЕГОДНЯ 12:34 2019-04-14T12:34:49+03:00

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В 2019 году Ростелеком планирует установить точки беспроводного высокоскоростного интернета в 77 населенных пунктах Рязанской области, сообщает региональное министерство экономического развития. Сделано это будет в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства». В каждом селе установят точку беспроводного доступа к интернету (столб высотой 10 метров с Wi-Fi оборудованием).

Отмечается, что проект охватывает 232 населенных пункта с числом жителей от 250 до 500 человек. В настоящее время на территории региона проект реализован в 57 селениях. Точки доступа установлены, как правило, в непосредственной близости от администраций поселений. Жители рязанской глубинки получили бесплатный доступ к сайтам органов государственной власти, порталу государственных и муниципальных услуг, различным интернет-сервисам.

Срок завершения проекта − 2024 год.

СПРАВКА «КП»

В число 77 населенных пунктов, где проведут высокоскоростной интернет, войдут селения Шиловского, Шацкого, Ухоловского, Старожиловского, Спасского, Скопинского, Сасовского, Сараевского, Рязанского, Рыбновского, Путятинского, Пронского, Пителинского, Кораблинского, Клепиковского, Касимовского, Захаровского районов. Подробности>>>

ИСТОЧНИК KP.RU