2019-04-12T17:03:22+03:00
Общество

На месяц в Рязани изменится схема движения маршрутки №41

Маршрут изменится из-за капитального ремонта теплотрассы на улице Грибоедова
Александр РАДЫГИН
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Фото: пресс-служба администрации Рязани.Фото: пресс-служба администрации Рязани.
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Из-за капитального ремонта теплотрассы на улице Грибоедова и закрытием движения транспорта на участке от дома №4 на площади 26 Бакинских Комиссаров до дома №63 по улице Грибоедова изменится движение маршрутки №41. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязани.

С 15 апреля 09:00 до 15 мая 20:00 движение маршрутных такси №41 «улица Большая – МЖК «Кальное» – улица Забайкальская» будет организовано по следующей схеме:

- при движении по Кремлевскому валу от Соборной площади автобусы будут следовать по проезду Речников, улице Затинной, улице Свободы до остановки «площадь Свободы», далее по своему маршруту;

- при движении по улице Свободы от Торгового городка автобусы следуют до остановки «площадь Свободы» далее по улице Свободы, улице Затинной, проезду Речников, Кремлевскому валу, далее по своему маршруту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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