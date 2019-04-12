В выходные рязанская ГИБДД проведет масштабные рейды

СЕГОДНЯ 11:53 2019-04-12T11:53:24+03:00

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С 12 по 14 апреля сотрудники Госавтоинспекции проведут в Рязани масштабные рейды. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Цель мероприятий - найти и наказать водителей, грубо нарушающих правила дорожного движения, а также управляющих транспортом в пьяном виде.

В связи с этим, Госавтоинспекция обращается к участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными и сообщать в полицию о нетрезвых водителях и других грубых нарушениях ПДД.

Всех, кто стал свидетелем грубого нарушения правил или увидел водителя подшофе, просьба сообщать по телефонам: (4912) 29-74-54, 29-74-64 и 112. Кроме того, разместить обращение можно на сайте Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU